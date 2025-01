Esplosione a Catania, piano della Prefettura per evacuare 150 persone

In corso la riunione dell'Unità di crisi

CATANIA – Per l’esplosione a Catania che ha distrutto una palazzina nel quartiere San Giovanni Galermo la Prefettura sta organizzando l’evacuazione di almeno 150 persone. Il numero al momento è provvisorio e potrebbe aumentare.

La notizia si apprende mentre è in corso la riunione dell’unità di crisi attivata dal prefetto Maria Carmela Librizzi. L’evacuazione sarà organizzata insieme al comune di Catania, alla Protezione civile e alle associazioni di volontariato.

L’esplosione a Catania: l’evacuazione e i feriti

Sarà il comune a scegliere il sito in cui ospitare le persone. Secondo le prime voci potrebbe essere selezionato il Pala Spedini.

Sempre dalla prefettura arriva la conferma che nell’esplosione a Catania ci sono almeno sette feriti di cui uno in codice rosso ma non in pericolo di vita, e nessun disperso. Anche due vigili del fuoco sono rimasti feriti dall’esplosione del rione San Giovanni Galermo. Sono stati sbalzati dall’onda d’urto. Sono stati medicati e non sono andati in ospedale.