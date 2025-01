Catania, fuga di gas ed esplosione: crolla una palazzina di 3 piani VIDEO

Lo scoppio in via Galermo: ci sono diversi feriti

CATANIA – Una palazzina di tre piani è crollata in seguito a una forte esplosione ha colpito il quartiere di San Giovanni Galermo. Secondo le prime informazioni, due squadre di tecnici erano al lavoro per cercare una fuga di gas nella zona. Tre palazzine avrebbero riportato danni nell’esplosione. Su tutta l’area attorno a via Geza Kertsz è forte l’odore di gas.

I feriti

Ci sono diversi feriti. Uno grave è ricoverato al’ospedale Cannizzaro: è un 66enne con ustioni sparse, anche sul volto e alla testa, al Trauma Center in codice rosso. Secondo quanto si è appreso non ci sono notizie di dispersi, non ci sarebbero state persone nella palazzina crollata.

Al Cannizzaro c’è anche una donna di 51 anni investita dall’onda d’urto, ma non sarebbe grave. Tra i feriti anche due vigili del fuoco, due tecnici del gas e due operatori del 118 della sede di San Giovanni Galermo, struttura che si trova vicino al luogo dell’esplosione.

Il sindaco Trantino

“C’è la notizia di sette persone ferite, alcune gravi. Ma non ci sono notizie certe su eventuali vittime. Non è certa neanche la causa che ha originato la fuga di gas. La speranza è che trattandosi di palazzine popolari in corso di ristrutturazione non c’erano molte persone dentro”. Così su Rainews 24 il sindaco di Catania Enrico Trantino a proposito dell’esplosione avvenuta in serata nel rione San Giovanni Galermo.

L’evacuazione

Dopo l’esplosione è stata disposta l’evacuazione del centro dell’Opera diocesana di assistenza, che ospita anziani. La struttura è nella zona di via Gualandi, in cui è avvenuto lo scoppio. I vigili del fuoco hanno in corso un intervento con un nucleo NBC, sul posto sono presenti anche i carabinieri.

Forte odore di gas

Come detto c’è un forte odore di gas nella zona di San Giovanni Galermo. Nella zona c’è stato un secondo boato e continuano a saltare i tombini dalle strade, evidentemente per la pressione. L’area è stata chiusa al traffico e nessuno può passare. Continuano le ricerche dei soccorritori per assistere persone che hanno bisogno e alla ricerca di eventuali dispersi, che al momento non risutano.

L’esplosione a Catania

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, che hanno confermato l’esplosione e che stanno inviando sul squadre di ricerca e soccorso e unità cinofile. La zona, nella parte a nord della circonvallazione, è chiusa al traffico. Nella zona San Nullo è stata predisposta un’area d’emergenza per accogliere le persone evacuate.

Il boato è stato avvertito in gran parte della città di Catania. Gli abitanti della zona riferiscono di avere sentito un forte odore di gas prima dell’esplosione. Il tratto di strada interessato era già chiuso al traffico al momento dell’esplosione, per permettere ai tecnici di cercare una fuga di gas.

(IN AGGIORNAMENTO)