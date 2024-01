Esplosione devastante in una stazione di gas: ci sono feriti gravi VIDEO

14 edifici e diverse automobili danneggiate

COREA DEL SUD – Un’esplosione devastante ha colpito una stazione di gas liquefatto in Corea del Sud, causando gravi danni e feriti. L’incidente, avvenuto nella notte del 1° gennaio nella contea di Pyeongchang, è stato ripreso in un video che mostra la drammatica scena.

L’esplosione devastante: il bollettino dei feriti

Cinque persone sono state ricoverate con ustioni, due delle quali in condizioni critiche. L’esplosione ha causato danni significativi nell’area circostante, con 14 edifici e diverse automobili danneggiate.

I vigili del fuoco, arrivati rapidamente sul posto, hanno combattuto le fiamme per tre ore prima di riuscire a spegnere l’incendio. Le indagini preliminari suggeriscono che l’esplosione sia stata causata da una perdita nella stazione di gas, ma sono in corso ulteriori accertamenti per confermare la causa esatta.



