Esplosione di un ristorante poco prima di aprire: boato spaventoso VIDEO

Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi

PECHINO, CINA – Ristorante esplode poco prima di aprire. Una telecamera di sorveglianza ha catturato il momento spaventoso a Pechino, in Cina. Il locale è esploso pochi minuti prima dell’apertura al pubblico. L’incidente ha suscitato preoccupazione, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Il video è diventato virale è sta facendo il giro del web.

L’esplosione da film d’azione

Le immagini mostrano un’esplosione impressionante che ha fatto volare via detriti e frammenti di vetro in tutte le direzioni. Alcuni testimoni hanno descritto il rumore assordante. Una scena paragonabile a un film d’azione. Secondo alcune fonti, la causa sarebbe stata una fuga di gas all’interno del ristorante. Gli investigatori stanno attualmente cercando di determinare come e quando si sia verificata questa fuga.



