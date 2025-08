Weekend di festeggiamenti per l'arrivo dell'imprenditrice da un milione di follower

L’Estetista Cinica, al secolo Cristina Fogazzi, sbarca a Palermo. Venerdì 1 agosto, alle 18, è in programma l’inaugurazione del primo store Veralab nel capoluogo siciliano all’interno del centro commerciale Forum, in via Filippo Pecoraino.

L’attesissimo happening prevede un aperitivo e un brindisi alla presenza della fondatrice e volto del brand. I festeggiamenti proseguiranno per tutto il weekend, sabato 2 e domenica 3 agosto, con orario continuato dalle 9 alle 21.

L’apertura palermitana rappresenta l’ultima tappa, prima della pausa estiva, di un tour che in meno di due mesi ha portato Veralab in diverse città italiane.

L’Estetista Cinica apre a Palermo, chi è Cristina Fogazzi

Classe 1974, originaria di un piccolo comune della provincia bresciana, Cristina Fogazzi con la sua azienda Veralab è da anni un punto di riferimento nel mondo della skincare e della cosmetica italiana. Il suo singolare percorso professionale inizia quando viene licenziata da un centro estetico.

Un evento traumatico che la porta a diventare in pochi anni una rinomata specialista in comunicazione e consulente di marketing orientato al pubblico femminile e un’irriverente e ironica social star.

Tutto inizia nel 2009 con l’apertura del suo centro estetico BellaVera a Milano. Nel 2012 con il primo post su Facebook nasce il blog Estetistacinica.it e il successo è immediato.

Cristina Fogazzi, meglio nota come Estetista Cinica (Foto Instagram)

Dopo aver conquistato le “sciure milanesi”, l’imprenditrice diventa nota al grande pubblico grazie ai social e alla partecipazione al programma “Detto Fatto”.

Nel 2024 l’imprenditrice beauty, che con il suo brand ha rivoluzionato l’e-commerce italiano,ha fatturato circa 70 milioni di euro. Cristina Fogazzi ha ribattezzato le sue follower “fagiane”.

Nel 2020 “Forbes” l’ha inserita tra le 100 donne più influenti

Veralab vanta oltre 90 dipendenti (in prevalenza donne, ndr). Si tratta di un format caratterizzato da un’identità tutta in rosa. Gli spazi degli store sono organizzati in aree tematiche dedicate a make-up, profumi, trattamenti per la pelle e persino cabine studiate per l’analisi della cellulite.

Un progetto che affonda le radici in un sogno d’infanzia. Da bambina Cristina Fogazzi allestiva il suo negozio di Barbie e immaginava di essere una cassiera. Oggi quel gioco è diventato realtà.

Nel 2020 l’imprenditrice è stata inserita da “Forbes” tra le 100 donne più influenti dell’anno grazie al ruolo determinante avuto nel ridefinire il concetto di bellezza promuovendo l’autenticità, l’accettazione di sé e la cultura della body positivity.

