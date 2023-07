Europee, Cateno De Luca in campo: “Confermo la mia candidatura

"Non posso tirarmi indietro" ha detto il sindaco di Taormina durante una manifestazione di Sud chiama Nord

PALERMO – “Non posso tirarmi indietro e ancora una volta ci metto la faccia. Non posso stare ad aspettare i giochi di palazzo. Ho detto che sono disponibile a un matrimonio di interesse. Ma non abbiamo timore a fare questo percorso da soli”. Così Cateno De Luca lancia la propria candidatura alle europee in un evento a Taormina con Laura Castelli, portavoce di Sud chiama Nord, e la senatrice Dafne Musolino. “Se la potenzialità di voto degli italiani per il Sud chiama Nord – osserva – è tra il 5 e il 7 per cento, non posso che confermare la mia candidatura alle Europee 2024”.