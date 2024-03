Europee, la lista di Forza Italia: passi in avanti per Antinoro candidato

Si profila l'intesa per le elezioni europee. Il logo della lista

PALERMO- “Abbiamo avuto una direzione nazionale proprio oggi – dice Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di ‘Noi Moderati -. Siamo nello schema del Partito Popolare Europeo che è il punto di partenza del nostro discorso. Con Forza Italia stiamo ragionando insieme sulle elezioni europee, ma anche per andare oltre, rafforzando il centro del centrodestra”.

“In caso di accordo, già dalle Europee ci sarebbe un candidato di ‘Noi Moderati’, nelle liste di Forza Italia, per ogni circoscrizione – continua Dell’Utri -. In Sicilia potrebbe essere Antonello Antinoro. Ma non stiamo parlando di un’intesa già raggiunta. Ancora tutto è possibile, in un senso o nell’altro”. Sono parole che confermano una indiscrezione raccontata da LiveSicilia.it: l’accordo tra i forzisti e ‘Noi Moderati’, con, appunto, la candidatura di Antinoro a suggello. La sintesi, cautela delle parti data per scontata, sembra vicinissima.

“Siamo a buon punto”

E lui, Antinoro? Che ne pensa? Lui va oltre il “mai dire mai” con cui aveva commentato i primi sussurri. Ora dice: “C’è un ragionamento già avviato che non può prescindere da due interlocuzioni fondamentali con il coordinatore nazionale Antonio Tajani e con il presidente Renato Schifani. Però, non discutiamo di un accordo elettorale e basta, ma di una prospettiva comune”. Nonostante la maggioranza di candidati di FI, la lista sarebbe un ‘raggruppamento popolare’ che valorizzerebbe, nel logo, i simboli dei rispettivi partiti e il nome di Silvio Berlusconi.

“Siamo a buon punto – insiste il coordinatore nazionale di ‘Noi Moderati’, Saverio Romano – subito dopo Pasqua penso che potremo dire qualcosa di più definito. In caso di fumata bianca, Antonello sarebbe in pole position“.

Il sestetto di Forza Italia

Caterina Chinnici, Marco Falcone, Riccardo Gennuso, Bernardette Grasso, Margherita La Rocca Ruvolo ed Edy Tamajo. Ecco il possibile sestetto siciliano della lista dei candidati alle Europee di Forza Italia, nelle previsioni di molti, prima dei recenti sviluppi. Ma la ‘sorpresa Antinoro’, che riceve, adesso, delle ulteriori sottolineature, sarebbe destinata a cambiare la situazione, come probabilmente accadrà, nel segno della ‘contaminazione’. Se fosse proprio lui il prescelto, chi dovrebbe fare un passo indietro?