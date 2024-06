Ex Pip, Mimma Calabrò (Fisascat Cisl): “Procedere con le assunzioni”

Le rivendicazioni del sindacato

PALERMO- “Il silenzio da assordante si è fatto imbarazzante. Il tempo è abbondantemente scaduto. Si proceda immediatamente all’assunzione degli ex Pip. In caso contrario valuteremo ogni iniziativa di protesta affinché vengano rispettati gli impegni presi dalla Regione siciliana”. Lo dice è Mimma Calabrò della Fisascat Cisl.

“Con 740 assunzioni nei mesi scorsi è stato effettuato il primo passaggio di un percorso che deve portare alla stabilizzazione di tutti i lavoratori. Ed invece siamo di fronte ad una immotivata paralisi proprio in dirittura di arrivo verso la sacrosanta assunzione dei lavoratori che attendono da quasi 25 anni pur avendo garantito con serietà e professionalità servizi fondamentali per la collettività”, dice.

“I primo giorni di giugno Sas doveva completare l’assunzione di 1.166 appartenenti al bacino ‘Emergenza Palermo’ – aggiunge – qualcuno alla Regione batta un colpo. Basta con i rimpalli di responsabilità, basta con le perdite di tempo, basta le pastoie burocratiche. Non c’è neanche più l’alibi della campagna elettorale”.

Anche perché, conclude, subito dopo “si devono avviare le procedure per assumere tutti i lavoratori in base alle esigenze e ai vuoti esistenti in organico negli enti (ospedali, Asp, Esa etc) che possono procedere alla stabilizzazione come stabilito dalle norme regionali.