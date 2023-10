Faraone a Villa Sofia: “Quell’unico medico che pensa a tutti i malati”

Il giro in corsia del parlamentare di Italia Viva

PALERMO– “Sono stato all’ortopedia di Villa Sofia, al pronto soccorso, al CTO, ed è veramente incredibile quanto la situazione sia drammatica. Lo so, lo sappiamo, ma constatarlo fa male”. Davide Faraone, parlamentare di Italia Viva, racconta il suo giro in ospedale, a Palermo, per dare un’occhiata al mondo ferito della sanità. “In ortopedia ho visto un solo medico, un giovane brillante e preparato, che doveva pensare a tutti – dice Faraone -. Non può reggere. Allora, forse, è meglio chiudere il reparto e ripensare l’organizzazione complessiva”. Parliamo del caso di questi giorni. Con l’ortopedia sempre più in bilico, per mancanza di medici, mentre, forse, si riuscirà a salvare il trauma center. Le discussioni sono continue.

“Sto con medici e infermieri”

“Sia chiaro – dice il deputato renziano – io sto con medici e infermieri che sono le vere vittime, con i pazienti, di quello che è sotto gli occhi di tutti. Credo che questo sia semplicemente l’antipasto dello sfascio complessivo. Se non si inverte la rotta, i professionisti continueranno a passare al privato e il pubblico resterà senza alcun presidio. Già adesso ci sono carenze in pianta organica del cinquanta e del sessanta per cento. Ho visto tanti malati in barella, nei corridoi, tanti che si lamentavano e quel solo medico che correva da una parte all’altra.

“Litigano per le nomine”

“Il vero paradosso – conclude Faraone – è che, in Sicilia, si litiga per le nomine, per la spartizione delle poltrone. Sembra la storia della famosa orchestrina del Titanic, prima dello schianto. Oggi il penultimo medico di ortopedia va in pensione. Chi resta ha un grande senso del dovere, però non basta. Non si può andare avanti così”.