Villa Sofia: in bilico l’ortopedia, si salva il trauma center. Ecco come

La riunione in assessorato

PALERMO- In bilico, per mancanza di medici, l’ortopedia di Villa Sofia che sembra vicina alla chiusura, almeno nel medio tempo. I pazienti, comunque, verrebbero riassorbiti ampliando i posti letto negli altri ospedali palermitani. Dovrebbe restare aperto, invece, il trauma center, considerato strategico per quella parte della città, grazie alle turnazioni settimanali.

Sarebbero disponibili e reperibili, alla bisogna, i medici del Policlinico, dell’ospedale Civico, dell’ospedale ‘Ingrassia’ del Buccheri La Ferla. Si attende la conferma delle aziende ospedaliere, dopo la ricognizione del personale. Questa sarebbe la bozza di soluzione stabilita, nel corso di una riunione all’assessorato alla Salute, per affrontare il problema. Alle quindici è previsto un supplemento di incontro, per cui potrebbero esserci ulteriori novità. (in aggiornamento)