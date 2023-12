La spinta del pubblico non basta: la Farmitalia Saturnia cede 3-0 al Perugia VIDEO

Al PalaCatania passano i campioni del mondo

CATANIA – Una sconfitta per 3-0 (20-25, 24-26, 19-25), contro Sir Susa Vim Perugia, che ha però il sapore di un piccolo successo. I biancoblu di Farmitalia Saturnia, perdono la prima giornata del girone di ritorno del Campionato Credem Banca 2023/24, ma tra le mura del loro PalaCatania dimostrano di avere tutte le carte in regola per la categoria, riuscendo a figurare per tutto il match contro i Campioni del Mondo.

Cornice di pubblico strepitosa. Cinquemila tifosi hanno affollato il PalaCatania arrivando da tutta la Sicilia a dimostrazione che la nostra regione ha fame di grande pallavolo.

All’opera formazione rimaneggiata a causa dell’indisponibilità dell’ultim’ora del capitano Santi Orduna e di Luigi Randazzo. Coach Cezar Douglas Silva manda in campo al palleggio Filippo Santambrogio al suo esordio da titolare con l’opposto Buchegger, al centro Bossi e Masulovic, di banda Basic e Massari, Libero Cavaccini. Dall’altra parte coach Lorenzetti schiera Giannelli, Herrera, Solè, Russo, Semeniuk, Plotnytskyi, Colaci libero.

“Grande prestazione”

“Questi ragazzi contro Perugia hanno dimostrato di possedere il livello della categoria nonostante le defezioni dell’ultimora – dice il presidente Luigi Pulvirenti -. Una parola va spesa per Santambrogio, che ha fatto una grande gara. E’ la conferma che questa squadra ha le carte in regola per lottare fino all’ultimo per l’obiettivo salvezza; i giocatori hanno il cuore e i mezzi tecnici e la società ci crede oggi come ci credeva all’inizio della stagione. Il pubblico di stasera è stato uno spettacolo, e ha vissuto emozioni che non si vedevano dai tempi delle partite della Nazionale a Catania, segno della grande fame di pallavolo. Noi ce la metteremo tutta, per mantenere la categoria nella nostra Regione”.

La partita

1° set L’esordio è di Basic con un mani out (1-0). Giannelli mura (5-7). Il pareggio arriva quando la palla attaccata da Herrera scivola sulla rete e va direttamente fuori (9-9). Ace di Plotnytskyi (10-12). Massari in pipe (11-12). Un altro pareggio con un monster block di Masulovic (14-14). Free ball da una battuta tesa di Andrea Baldi e Buchegger mette a terra in volo(18-19). Perugia chiama time out. Russo mura Massari e chiude (20-25).

2° set E’ sempre Basic a dare il via ai giochi, stavolta con un ace (1-0). Un monster block di Masulovic vale 4-0. Basic mette a terra imbeccato da Santambrogio (5-1), poi tocca a Bossi (6-2). Perugia arriva a meno uno quando Semeniuk abbatte una palla lunga nella metà campo avversaria. Massari in pipe (14-12). Mani out Basic (15-13). Arriva un pareggio con il muro di Solè (18-18). Masulovic porta i suoi di nuovo avanti (22-21). Si va ai vantaggi dopo una super pipe di Basic (24-24). Chiude Semeniuk (24-26).

3° set Il primo punto del set è sempre biancoblu, ma stavolta di Massari (1-0). Farmitalia Saturnia va avanti con Buchegger (7-4). Attacco di Plotnytskyi ed è pareggio (7-7). Saturnia torna in vantaggio con un mani out di Buchegger (10-8). Quando Buchegger viene murato è più due per i Block Devils (13-15). Ace di Semeniuk (13-16). Massari ci prova con una diagonale imprendibile (17-22). Zappoli mura Herrera (19-23). Chiude Semeniuk (19-25).

Il tabellino

Farmitalia Catania – Sir Susa Vim Perugia 0-3 (20-25, 24-26, 19-25)

Farmitalia Catania: Santambrogio 0, Massari 12, Masulovic 9, Buchegger 13, Basic 9, Bossi 1, Randazzo (L), Cavaccini (L), Guarienti Zappoli 1, Tondo 0, Baldi 0. N.E. Pierri, Orduna, Frumuselu. All. Douglas Silva.

Sir Susa Vim Perugia: Giannelli 2, Plotnytskyi 14, Solé 8, Herrera Jaime 9, Semeniuk 12, Russo 12, Toscani (L), Held 0, Ben Tara 0, Colaci (L), Ropret 0. N.E. Candellaro, Resende Gualberto. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Verrascina, Goitre.

NOTE – durata set: 27′, 34′, 30′; tot: 91′.