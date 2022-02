Fava bacchetta Musumeci: “Gli inceneritori non servono a nulla”

Il deputato critica il progetto del governo regionale.

PALERMO – Inceneritori: Fava bacchetta Musumeci. “Gli inceneritori così cari a Musumeci non servono a nulla se non ad alimentare il business dei signori dei rifiuti. Non risolveranno nessun problema nell’immediato visto i tempi di realizzazione e saranno superati quando – e se- vedranno mai la luce”, dice deputato regionale dei cento passi Claudio Fava.

“Sicilia in ritardo”

“Musumeci sa bene che la realizzazione delle strutture non rientra nelle strategie europee sui rifiuti e sa bene che entrerebbero in servizio in un quadro normativo che punta alla produzione zero dei rifiuti quindi in assenza, o quasi, di combustibile.Non è un caso che i modelli tanto sbandierati Come Germania, Danimarca, Olanda stiano dismettendo i propri impianti proprio perché metodologia superata ed oramai antieconomica. Avevamo le discariche mentre nel resto di Europa si eliminava il conferimento in discarica e ora rischiamo di avere i termovalorizzatori mentre il resto di Europa li dismette”, aggiunge. E attacca: “Una regione sempre 30 anni indietro. A tutto”