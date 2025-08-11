Favara, perde il controllo dello scooter: muore un 15enne

L'incidente autonomo e il tentativo disperato dei medici

FAVARA (AGRIGENTO) – Avrebbe perso il controllo dello scooter sul quale era in sella finendo con violenza sull’asfalto. Tragedia a Favara, in provincia di Agrigento, dov’è morto un giovanissimo di appena 15 anni. L’incidente autonomo è avvenuto lungo la strada che collega lo stadio comunale al liceo Martin Luther King.

La vittima, Samuele Messina, era in sella al suo Piaggio Nrg. Prima di finire a terra, avrebbe urtato contro il palo dell’illuminazione o il marciapiede. Trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio in condizioni disperate. Per lui non c’è stato, purtroppo, nulla da fare.