Ferisce con un coltello il vicino di casa: arrestato

FURCI SICULO – Un romeno di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Taormina a Furci Siculo (Messina) con l’accusa di aver ferito a coltellate un vicino marocchino 50enne al culmine di una lite per futili motivi procurandogli lievi lesioni alla schiena e ad una mano. E’ accusato di lesioni personali e tentato omicidio. La vittima è stata soccorsa e trasportata nel vicino ospedale di Taormina dai sanitari del 118. Una perquisizione in casa del 52enne ha consentito ai militari di trovare l’arma che sarebbe stata usata per l’aggressione, un coltello di 50 cm circa ancora sporco di sangue, che è stato sequestrato. Il 52 romeno su disposizione del pm di turno è stato rinchiuso nella casa circondariale di Messina. Il Gip ne ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.