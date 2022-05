Ferrandelli: “Palermo abbandonata, ora serve amministrare”

Incontro con i giovani imprenditori

PALERMO – “Rilanciare le imprese palermitane e restituire nuova linfa al tessuto economico piegato da una crisi che non conosce precedenti, sarà uno degli asset portanti della futura Amministrazione comunale”. Lo ha detto il candidato sindaco di Palermo per +Europa Fabrizio Ferrandelli, che oggi a Villa Airoldi ha partecipato al convegno organizzato dai Gruppi Giovani di Sicindustria Palermo e Ance Palermo e dedicato alle difficoltà del fare impresa.

“In tal senso vorrei tendere una mano ai giovani di Ance e Sicindustria – ha aggiunto – che stamani si sono incontrati in convegno a Palermo per fare il punto sui sempre più insostenibili costi energetici, i rincari di trasporto e delle materie prime che rendono sempre più una chimera la prospettive di ripresa”. Per il candidato sindaco, “dopo anni di abbandono, la nostra città ha bisogno una volta per tutte di una macchina amministrativa che sappia farsi promotrice di iniziative tese ad agevolare l’accesso al credito; che sappia dialogare in modo autorevole con il Governo centrale; che sappia efficacemente, e con puntualità, intercettare quei fondi destinati a sostenere le imprese nel loro momento più buio”. “Il mio desiderio come cittadino, ancor prima che da sindaco – ha concluso -, è che a Palermo si possa tornare quanto prima a fare impresa. Le difficoltà esistono, e negarle significherebbe prendere in giro la gente, ma sono fermamente convinto che soltanto affrontandole insieme, senza lasciare che nessuno, Palermo tornerà ad essere una città proiettata al futuro”.