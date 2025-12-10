Ferrari da 300mila euro parcheggiata in balcone – VIDEO

La trovata di un imprenditore che non voleva lasciare la supercar in strada

A Vienna, nel quartiere di Floridsdorf, la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di una Ferrari ibrida da 380 cavalli, dal valore di oltre 300mila euro, posizionata sul balcone di un condominio.

Il proprietario, l’imprenditore austriaco Amar Dezic, aveva fatto sollevare la vettura da un carro attrezzi per collocarla al primo piano del proprio appartamento.

Dezic, figura molto conosciuta nel settore dei ricambi e del tuning e proprietario di una vasta collezione di auto di lusso, non voleva lasciare la Ferrari in strada.

Quindi ha adottato una soluzione ispirata ad alcune strutture di Dubai, dove alcuni edifici residenziali dispongono di ascensori progettati per spostare le supercar direttamente nei residence.

Vienna, le immagini della Ferrari in balcone sono virali

L’operazione, però, non è passata inosservata. Il peso della Ferrari, superiore ai 1.200 chilogrammi, e la posizione insolita hanno spinto le autorità locali a intervenire, imponendo la rimozione immediata per ragioni di sicurezza strutturale.

Le immagini dell’auto posizionata sul balcone hanno rapidamente fatto il giro dei social, trasformando la vicenda in un caso virale. Il proprietario si è mostrato amareggiato per l’esito dell’iniziativa e per le spese sostenute tra sollevamento e successiva rimozione.

“Quell’auto mi è costata migliaia di euro – ha dichiarato alla Bild – Altrove non sarebbe un problema, solo qui”. Dezic ha inoltre fatto sapere di aver accantonato, almeno per ora, il suo progetto originario: esporre la Ferrari in una teca di vetro costruita su misura.

