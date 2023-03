Festa delle donne, Meloni: è l’ora di una Ad di una partecipata statale

La premier: "Il fatto di essere sottovalutate è un vantaggio, perchè spesso non ti vedono arrivare"

ROMA – Oggi 8 marzo è la Giornata internazionale della donna. Stamani celebrazioni in Quirinale, con Mattarella e la Meloni. “Il fatto di essere sottovalutate è un grande vantaggio, perché spesso non ti vedono arrivare”, afferma la premier. La sfida è arrivare a “nominare in una società partecipata statale la prima amministratrice delegata”, aggiunge la Meloni.

“La sfida è quando avremo il primo Ad di una società partecipata statale donna, è uno degli obiettivi che mi do. Lo dico alla vigilia di una scelta importante per il governo. Il vero tetto di cristallo non si rompe arrivandoci ma dimostrando che si può fare molto bene, non dico meglio, dico molto bene”.