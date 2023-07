Festino 2023, la notte di Santa Rosalia e della luce – DIRETTA

Una serata speciale, nella cronaca di LiveSicilia.it

2' DI LETTURA

Il Festino numero 399. Il Festino che apre la strada a quello del quarto centenario. Il Festino di una normalità che ritorna pienamente, dopo la pandemia. Il Festino consacrato al beato Pino Puglisi e a fratel Biagio Conte. Il sacerdote ucciso dalla mafia trent’anni fa e il missionario laico morto quest’anno, per un male incurabile. Ecco la guida agli eventi che seguiremo con i nostri aggiornamenti. (il carro, nella foto di Giusy Caldo)

LA DIRETTA

20.20 Il sindaco, Roberto Lagalla, ha salutato la città, in occasione del Festino, con un video, raccomandando di lasciare da parte “il buio del passato”. In un’ampia intervista a LiveSicilia.it, il sindaco aveva raccontato cosa rappresenta, per lui, Santa Rosalia, non tacendo sui temi della politica, come il rimpasto.

20.30. “Vuoi sapere tutto sul Festino di Santa Rosalia? Vuoi conoscere quali sono i più importanti monumenti di Palermo? Desideri scoprire gli angoli più nascosti e caratteristici della nostra città? Adesso la soluzione è a portata di mano, basta visitare il sito turismo.palermoedintorni.it, portale del Comune di Palermo, che sarà presto online, ma che già adesso permette di visitare un’ampia sezione dedicata alla festa della Santuzza”. Una dichiarazione dell’assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia che apre a nuovi spazi di fruizione.

20.40. Saranno don Pino Puglisi e Biagio Conte, il beato ucciso dalla mafia e il missionario laico scomparso sei mesi fa, i protagonisti, con la Santuzza, del corteo. Nella quarta stazione, a Porta Felice, ci sarà la proiezione di grandi immagini che riprodurranno proprio le figure di Fratel Biagio e di Don Pino. Ha sottolineato l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice: “Rosalia scende dal monte della città, perché Dio è sceso e scenderà sempre e comunque, finché ci sarà un solo uomo o una sola donna che soffre. Pino Puglisi e Biagio Conte, come Rosalia, sono scesi in campo per questo, perché testimoni di un Dio che scende in campo”.

20.50. Qualche informazione sulla cornice spettacolare intorno al cammino del Carro. Nella prima stazione: “Figuranti, moderni appestati vestiti di nero – si legge nella nota del Comune – appariranno dai balconi del palazzo Reale lasciando cadere altrettanti drappi neri, segnando l’arrivo della peste in città”. La narrazione sarà a cura di Salvo Piparo. Poi, il sogno – tema del Festino – della salvezza prenderà piede: “Grandi immagini pittoriche che richiameranno i simboli della salvezza e dell’iconografia di Rosalia proiettate sul fronte della Cattedrale, accoglieranno l’arrivo del Carro Trionfale”. E sarà una rincorsa verso la gioia che vedrà anche il ricordo di un grande palermitano, Franco Scaldati.