Il video commento di Roberto Lagalla e l'intervista a LiveSicilia.it in occasione del Festino.

Il saluto del sindaco, Roberto Lagalla, alla città, in occasione del Festino numero 399. “Per me è la seconda emozionante esperienza di salire sul carro e invocare Santa Rosalia. Per i palermitani è la conferma di una fede e di una vicinanza”, dice il sindaco: concetti giù tratteggiati nell’intervista di oggi a LiveSicilia.it. L’appello del sindaco, nel video: “Teniamo lontane le tentazioni che vengono da bui richiami al passato”.