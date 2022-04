Dal segretario Pd chiamata a raccolta per domenica, il giorno di Miceli

PALERMO – “Abbiamo scelto Franco Miceli perché rappresenta la sintesi perfetta tra cultura politica e competenza professionale. La nostra città senza rinunciare al proprio sistema di valori, ha bisogno di svoltare, puntando sulle competenze, sulle professionalità per costruire una grande alleanza tra le forze sociali e produttive e la pubblica amministrazione”. Domenica il centrosinistra presenterà Franco Miceli ufficialmente alla città, colui che proverà a prendere il testimone della coalizione progressista da Leoluca Orlando. L’appuntamento è per le 18 a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola, e a chiaamre a raccolta il popolo del centrosinistra è il segretario provinciale del Pd Rosario Filoramo.

La pazienza nella tela delle alleanze

Il suo messaggio inviato a iscritti e simpatizzanti per chiamare a raccolta il popolo del centrosinistra ha il sapore del manifesto politico. Filoramo è tra quelli che di più hanno creduto nella candidatura di Miceli e nell’alleanza a quattro con M5s, Sinistra civica ecologista e movimenti civici, anche quando i veti in casa Cinquestelle e la melina interna ai dem rischiavano di scucire un ricamo intrecciato con costanza e dedizione. Acqua passata, così come superate sono le incomprensioni iniziali tra Orlando e Miceli, con quest’ultimo stretto tra la necessità di rappresentare il cambiamento e l’obbligo morale di mettere in sicurezza quanto di buono fatto nell’esperienza del ‘professore’ a Palazzo delle Aquile.

Franco Miceli

“Palermo campo di battaglia delle destre”

Filoramo tira un sospiro di sollievo e si concede anche una capatina nel campo altrui, dove neanche un vertice romano con Matteo Salvini è riuscito a mettere d’accordo le anime di un centrodestra ancora in ordine sparso. “Mentre gli esponenti della destra palermitana litigano per accaparrarsi i primi posti nella prossima elezione regionale, dimostrando che Palermo è solo il campo di battaglia dove consumare lo scontro per il potere, mentre per essi conta solo la Regione da continuare a sgovernare, noi, con le forze progressiste e civiche, stiamo progettando il futuro”, sottolinea il segretario provinciale del Pd che poi conclude: “Con entusiasmo e ragionevolezza si parte”.

Ferrandelli con Pasolini

In piena corsa anche Fabrizio Ferrandelli, che ha presentato la sua seconda lista (E tu splendi Palermo), ispirata alle parole di Pier Paolo Pasolini. Il candidato di + Europa e Azione ha risposto anche sulle affinità con il candidato del centrosinistra con una frase netta: “Miceli? Al ballottaggio potrà sostenerci”.