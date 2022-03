Finale di Euro Cup, Orlando e Petralia: “Eccellenza TeLiMar”

"Vittoria straordinaria e strameritata"

PALERMO – Oggi pomeriggio nella piscina comunale di viale del Fante si è svolto il match di andata di Len Euro Cup tra TeLiMar e Club Natacio Sabadell valevole per il titolo di campione d’Europa. I padroni di casa si sono imposti sul club catalano col risultato di 9-7. Presente all’evento il sindaco della città di Palermo Leoluca Orlando.

“Una vittoria straordinaria che conferma l’eccellenza di TeLiMar – ha dichiarato primo cittadino -. Esprimo la mia gioia per aver assistito al match in questa splendida piscina con gli spagnoli, costretti a subire la superiorità dei nostri atleti, ma sicuramente attratti dalla bellezza della città e dell’impianto che merita questo palcoscenico europeo. È stato importante poter disputare la partita in questa struttura, con gli spalti pieni di tifosi, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, del club TeLiMar e di quanti, in condivisione di impegno, hanno reso possibile questo pomeriggio di sport”.

“Straordinario risultato sportivo – ha detto l’assessore allo sport Paolo Petralia Camassa – che inorgoglisce non solo tifosi e appassionati ma tutta la città di Palermo. Una strameritata vittoria di una società solida che ormai da anni lavora per arrivare ai vertici e che quest’anno, con un enorme contributo dell’allenatore Baldineti, dei giocatori e di tutto lo staff, ha portato Palermo in Europa. Adesso si vola in Spagna con tutta la grinta e il sostegno della città intera”.