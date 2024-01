Finanziaria, Cardillo: “Galvagno e FdI fautori di un risultato storico”

"Dopo 21 anni non si ricorrere all'esercizio provvisorio"

CATANIA – “Dopo 21 anni la Regione Siciliana ha per la prima volta approvato una Finanziaria senza ricorrere all’esercizio provvisorio, liberando immediatamente risorse che andranno a sostenere la crescita dell’Isola”, è quanto dichiara il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Alberto Cardillo.

“Bisogna ricordare – aggiunge – che negli ultimi lustri l’esercizio provvisorio ha praticamente bloccato per mezzo anno le capacità di spesa della Regione, con conseguenti grandi danni per l’economia dell’Isola. Un risultato molto storico quello odierno, quindi, per il quale va grande merito al lavoro di mediazione e garanzia del Presidente Gaetano Galvagno, che con grande equilibrio ha messo in essere le migliori condizioni per raggiungere un obiettivo storico ed in controtendenza rispetto ad una narrazione che vuole la Sicilia, ed in particolare la politica siciliana, annaspare sempre e solo tra negatività”.

“Una responsabilità, quella del presidente Galvagno, condivisa certamente dal resto della maggioranza ma in modo particolare anche dalla compattezza del gruppo di Fratelli d’Italia, il quale si conferma colonna portante della maggioranza di governo, sia per la costante presenza in aula e sia per i tanti provvedimenti proposti o lealmente sostenuti di carattere generale e territoriale, che daranno effetti molto positivi per la nostra Isola”.

“Penso per esempio – aggiunge – alle norme che permetteranno centinaia di nuove assunzioni alla Regione o dei precari Covid, la stabilizzazione dei precari anche nei Comuni in predissesto o dissesto, le importanti agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato del privato, e poi i tanti Enti Locali che saranno oggetto di finanziamenti per opere pubbliche o di promozione turistica e culturale, dando migliori servizi e opportunità di sviluppo ai territori”.

“Da responsabile del Partito in Provincia di Catania sono molto soddisfatto per le ricadute molto positive che si avranno nel nostro territorio. Adesso bisogna che il lavoro continui per tramutare i provvedimenti inseriti nella Finanziaria in realtà, rendendo tangibile per i siciliani la bontà del lavoro compiuto in Parlamento”.