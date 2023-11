Finanziaria, Pace (DC): “Da Falcone garanzie per stabilizzare gli Asu”

Interviene il capogruppo della DC all'Ars

1' DI LETTURA

PALERMO – “Avere approvato ad inizio novembre il ddl in giunta dimostra grande serietà e senso di responsabilità da parte del governo Schifani, a cui seguirà un impegno dei deputati in Aula affichè la finanziaria venga esitata favorevolmente entro il prossimo 31 dicembre. Sarebbe un fatto storico, visto che questa tempistica non viene rispettata da decenni”. Lo dice il capogruppo della DC all’Ars, Carmelo Pace.

Le parole del deputato regionale

“Nella legge di stabilità approvata dalla giunta – continua Pace -, tante risorse vengono destinate ai lavoratori e ai Comuni, dai fondi per le imprese che assumono a quelli assegnati alle amministrazioni locali per dotarsi di progetti e accedere agli investimenti previsti dalla programmazione comunitaria e statale, dal contributo straordinario per Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Modica, Augusta, Siculiana e Porto Empedocle per le difficoltà causate dall’arrivo dei migranti alle somme stanziate per comunicazione e promozione turistica per le isole Pelagie. Inoltre, la Regione ha previsto il riconoscimento ai Comuni di Gela, Licata e Butera, a titolo compensativo per l’attività estrattiva dei giacimenti di idrocarburi, di una quota fino a un massimo del 30 per cento dell’aliquota spettante alla Regione Siciliana”.

Asu, le rassicurazioni di Falcone

“In merito agli Asu, ho contattato l’assessore Falcone, che ringrazio per il lavoro svolto fin qui, che mi ha rassicurato sul percorso di stabilizzazione del personale che non è presente nel documento uscito dalla giunta. L’assenza deriva da un problema tecnico, ma l’assessore ha confermato che la procedura per la stabilizzazione verrà inserita nella fase di rielaborazione del testo in Commissione Bilancio, prima dell’approvazione in Aula. Un obiettivo che vede la condivisione anche degli onorevoli Marco Intravaia di FdI, Marianna Caronia e Giuseppe Laccoto della Lega e dei colleghi e amici di Forza Italia ed Mpa“, conclude.