Finanziaria, primi ‘botti’: maggioranza in difficoltà nelle commissioni all’Ars

Cancellata una norma sulla prevenzione degli incendi. Opposizioni in assetto da guerra

PALERMO – Finanziaria bloccata all’Ars e maggioranza nel pantano. L’esame della legge di stabilità nelle commissioni di merito si sta trasformando in un calvario tra norme abrogate e sedute rinviate per mancanza del numero legale. Dopo lo stop di Sala d’Ercole al bilancio consolidato 2022, al quale è stata messa una pezza con un tour de force che ha riportato il documento in Aula nel giro di 24 ore, questa volta è la Finanziaria a subire il clima di tensione che regna nelle file della maggioranza e nel quale si stanno incuneando le opposizioni. Pd, M5s e Sud chiama nord stanno mettendo in atto una guerriglia parlamentare fatta di emendamento e richiami puntigliosi al regolamento: l’effetto è quello di rallentare la marcia del ddl.

Commissioni bloccate sulla Finanziaria

Non si tratta di scivoloni in Aula, come quello sul Consolidato ma di una frenata evidente dei lavori, mentre il governo aveva auspicato l’approvazione del ddl entro il 31 dicembre. In prima commissione, con il voto favorevole del leghista Giuseppe Laccoto, sindaco di Brolo, cade la riserva del 3% sugli stanziamenti per Comuni, Città metropolitane e Liberi consorzi da destinare ad attività di prevenzione degli incendi. La norma, contenuta nel comma 5 del primo articolo del ddl, è stata cancellata da un emendamento soppressivo delle opposizioni. Al momento della conta il centrodestra ha preferito astenersi e così l’emendamento è passato cancellando uno dei desiderata del governatore Renato Schifani. “L’unica proposta di Schifani sulla tematica incendi viene respinta all’unanimità”, sottolinea il deputato Pd Mario Giambona. “Era una norma inadeguata – aggiunge – che poneva penalità e sanzioni ai Comuni che dovevano gestire enormi attività con minime risorse. Un tentativo di trasferire agli enti locali le responsabilità sulla prevenzione incendi”.

Governo sotto in commissione Salute

Maggioranza in difficoltà anche nelle altre commissioni: la quinta (Cultura) e la sesta (Salute), dove i lavori sono stati sospesi per mancanza del numero legale a seguito della verifica chiesta dalle opposizioni. Nell’organismo guidato da Laccoto il governo è andato sotto su alcuni emendamenti a firma Mpa, partito di maggioranza, verso i quali si era espresso con parere contrario. Autonomisti e opposizioni hannor accolto anche il voto di Fratelli d’Italia. In terza e quarta commissione film simile, con rinvii decisi per evitare di andare al voto. In questo quadro si allungano i tempi fissati dalla conferenza dei capigruppo per l’esame della manovra. La tabella fissata prevedeva l’ok delle commissioni di merito entro sabato 2 dicembre, con il responso della commissione Bilancio entro il 12 dello stesso mese.

Sud chiama nord: “Maggioranza senza numeri”

Va all’attacco Sud chiama nord: “La maggioranza ha perso i numeri, non può governare – racconta Ismaele La Vardera in una diretta Facebook -. Nelle commissioni mancano i deputati della maggioranza. È un dato politico eclatante, questo a dimostrazione che la maggioranza non si è ancora messa d’accordo sulla legge che loro stessi hanno proposto. A distanza di un anno è chiaro che questo governo non ha più una visione unitaria”. Il collega di partito Pippo Lombardo rincara la dose: “Questo governo vuole portare a casa soltanto una medaglietta, quella dell’approvazione della legge di stabilità entro il 31 dicembre. Tutto questo – continua il deputato di Sud chiama nord – accelerando inutilmente i tempi e senza preoccuparsi della qualità di questa manovra. Queste prove di forza non servono a nulla, per molti argomenti sono necessari degli approfondimenti seri nelle commissioni”.

De Luca: “Sulla Finanziaria nessuno sconto”

Tra i Cinquestelle parla il capogruppo Antonio De Luca: “Dopo il clamoroso scivolone in aula sul bilancio consolidato, anche dalle commissioni arrivano segnali tutt’altro che incoraggianti per il governo”, afferma. “Sono chiarissime indicazioni di una maggioranza laceratissima che nessuna dichiarazione di facciata potrà mai nascondere – aggiunge -. Dal conto nostro noi non faremo nessuno sconto, il testo non ci piace”. E infine “Non c’è visione né prospettiva, senza un euro per la sanità”.