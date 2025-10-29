Finanziaria, Schifani: “I 100 milioni già previsti nel budget” VIDEO

E sul secondo mandato: "Decide la coalizione"

PALERMO – “Non è un tesoretto, è una somma prevista già nel budget che avevo illustrato alla maggioranza. Sarei una persona poco leale se avessi sottratto questa disponibilità del budget complessivo alla maggioranza, non è nel mio carattere”. Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani, a margine di un’iniziativa a Catania rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di un ipotetico tesoretto da cento milioni di euro nella Finanziaria regionale.

Schifani: “Nessun tesoretto”

“Non spunta in maniera furtiva all’indomani di quando – ha spiegato Schifani – ho incontrato i miei amici della maggioranza. Abbiamo tenuto conto di quel recupero. Insomma, non sarebbe da me dire alla maggioranza abbiamo una budget e poi l’indomani spuntare un tesoretto taciuto. Non è nel mio costume – ha concluso – nella mia storia e so bene che gli alleati non lo penserebbero minimamente”.

I cento milioni in più per la Finanziaria

Il riferimento del presidente della Regione è a quanto scritto da LiveSicilia in merito ad un emendamento approvato in commissione bilancio all’Ars. La proposta avanzata dal governo in seconda commissione libera 103 milioni di euro in più per il 2026.

Schifani e il secondo mandato

Schifani ha poi risposto ad una domanda sul suo secondo mandato: “Da quando mi sono insediato non c’è mai stato un incontro con i giornalisti in cui non mi si chiedeva dello Schifani bis, come se il tema della stampa sia principalmente questo. Io lavoro, ritengo con un programma serio e concreto: se è serio e concreto saranno i cittadini a spiegarlo o se necessiti o meno di due mandati”.

“Ho messo in campo i termovalorizzatori, le terme, i processi di privatizzazione – ha aggiunto Schifani – c’è tutto un programma che sta andando avanti. Tra l’altro la regola sino ad oggi è stata sempre quella della conferma dei presenti uscenti, almeno nella nostra coalizione: sarà la coalizione a decidere, uno non decide da solo”

“Vi sono delle regole – ha evidenziato – e le scelte sono collegiali. Devo dire che i dati economici che stiamo consumando incoraggiano moltissimo la regione è cresciuta l’anno scorso come prima in tutta l’Italia come Pil, è crollata la disoccupazione. È un governo che si pone in sintonia, e lo ribadisco, l’ho sempre detto, in continuità con quella che è stata l’azione del governo di Nello Musumeci perché i fatti non avvengono soltanto per caso, ma perché evidentemente si eredita un percorso – ha concluso Schifani – che era stato portato avanti e l’anello in un momento che ha dovuto affrontare l’ho detto sempre che non invito a nessuno quella al gestione del Covid”.