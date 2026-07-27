 Focus Teatro, boom di domande: 266 richieste dalle scuole siciliane 
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Turano: "Stanziati 800 mila euro, ora servono nuove risorse"
ISTRUZIONE
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PALERMO – Sono 266 le domande di adesione presentate per la circolare “Focus Teatro”, dedicata a progetti di educazione teatrale nelle scuole siciliane con laboratori, rassegne e spettacoli dal vivo rivolti agli studenti.

L’iniziativa, promossa dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano, finanzierà 32 istituti sulla base delle risorse attualmente disponibili.

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“A questa iniziativa – afferma Turano – abbiamo destinato 800 mila euro. L’obiettivo è diffondere la cultura teatrale tra i giovani e promuovere la partecipazione degli studenti siciliani agli spettacoli e alle attività performative, con un contributo fino a 25 mila euro per ciascun progetto. L’elevato numero di richieste pervenute dimostra il successo dell’iniziativa”.

L’assessore auspica un rifinanziamento della misura. “Le scuole hanno risposto con entusiasmo e questo ci indica che siamo sulla strada giusta. In sede di variazione di bilancio, sono certo che l’Ars reperirà gli ulteriori fondi necessari per finanziare altri progetti”.

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