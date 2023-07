Fondi e progetti: quell’eterno dibattito su San Berillo VIDEO

Il presidente del Comitato Residenti Corso Sicilia, Maravigna, riapre la questione urbanistica e di sicurezza: "Che integrazione si può fare con gli spacciatori?".

CATANIA – Forse mai, come in questo frangente storico, il dibattito sulle vicende legate al vecchio quartiere di San Berillo rischia (si fa per dire) di entrare definitivamente nel cuore della vicenda. Decenni di discussioni, progetti e tante chiacchiere: nel nome del bene della città ma, nel concreto, non riuscendo mai davvero ad incidere sul destino di un luogo – e su questo si è tutti d’accordo – va recuperato.

La sensazione che qualcosa oggi possa essere destinata a cambiare, arriva dall’ampio confronto promosso dall’appena insediata amministrazione comunale che, in queste settimane, nel merito dei Fondi del Pnrr, abbraccia anche le vicende urbanistiche del quartiere di San Berillo.

In questo contesto, il Comitato residenti Corso Sicilia segue con attenzione l’evolversi della vicenda. Non sono stati certo teneri nei confronti del passato governo cittadino e dicono di guardare con favore all’approccio sull’argomento dimostrato dall’amministrazione Trantino (assessore nella passata tornata).

Il presidente del Comitato, il legale Pietro Ivan Maravigna non le ha mai mandate a dire. Ed in un contesto in cui pesa, sul piatto della bilancia, anche il parere e l’azione delle associazioni che lavorano nel quartiere, Maravigna espone il suo punto di vista assieme a quello di tanti residenti: “Si parla tanto di verde pubblico ma quando il vedere pubblico riguarda l’ex quartiere di San Berillo, bisogna bloccarlo perchè è necessario tutelare le lavoratrici del sesso e gli spacciatori. Ma che integrazione si deve fare con la prostituzione; che integrazione si può fare con gli spacciatori?”.

Nel frattempo, il confronto dell’amministrazione sui Progetti che richiamano i Fondi del Pnrr prosegue. E quella su San Berillo è una delle partite che richiama, anche per i motivi già detti, ad un’attenzione senza precedenti. Dove urbanistica si coniuga, inevitabilmente, con le questioni legate alla sicurezza.