Fondi Ue ai Comuni, Schifani accelera sull’assegnazione di 1,2miliardi

Il programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027

PALERMO – La Giunta regionale, su proposta del Presidente Renato Schifani, ha fatto progredire l’iter per l’assegnazione delle funzioni di gestione e controllo dei progetti finanziati nell’ambito del Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027 (Pr Fesr). L’obiettivo è trasferire queste responsabilità direttamente alle coalizioni di Comuni che attuano le strategie territoriali.

Si tratta di un passaggio cruciale che coinvolge un totale di circa 1 miliardo e 257 milioni di euro destinati alle politiche territoriali.

Sedici coalizioni di autorità urbane e territoriali hanno già richiesto il riconoscimento come “organismi intermedi” per gestire direttamente le risorse comunitarie. Tra queste figurano sette aree urbane funzionali (come Palermo, Messina, Catania, Siracusa) e nove aree interne (tra cui Madonie, Nebrodi, Sicani).

I Dipartimenti regionali competenti stanno attualmente verificando i requisiti di queste coalizioni. Superata positivamente questa fase, la Giunta approverà le convenzioni e gli accordi di programma che permetteranno ai Comuni di ricevere l’85% delle risorse, pari a circa 648 milioni per le aree urbane e 339 milioni per le aree interne.

Per le coalizioni che non otterranno il riconoscimento come organismi intermedi, le funzioni di gestione e controllo continueranno a essere svolte dai Dipartimenti regionali.