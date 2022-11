Faida in Forza Italia: due gruppi per un partito

Partito spaccato a metà.

PALERMO – Forza Italia: l’ultimo schiaffo di Miccichè a Schifani. L’assenza dei deputati azzurri vicini all’ex presidente dell’Ars alla riunione per eleggere il capogruppo non è un fatto casuale: gli onorevoli rendono noto di avere già costituito il gruppo.

“Si è costituito oggi il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana composto dagli onorevoli: Tommaso Calderone, Nicola D’Agostino, Riccardo Gennuso, Michele Mancuso e Gianfranco Miccichè. Il capogruppo provvisorio designato è Gianfranco Miccichè”, spiegano in una nota stampa.

“Possono farsi il gruppo degli amici di Schifani”, è il commento piccato a taccuini chiusi di un pasdaran di Miccichè (detentore del simbolo in qualità di coordinatore regionale). Dal quartiere generale degli azzurri, fonti qualificate fanno sapere che, da statuto, Miccichè è il titolare del simbolo e che le uniche due figure che possono convocare il gruppo espressione del partito per la sua costituzione sono il capogruppo uscente(Tommaso Calderone) e il segretario regionale (Gianfranco Miccichè, per l’appunto).

La tensione dentro il partito, alla viglia del voto di domani, è alle stelle. Un primo effetto della mossa a sorpresa di Miccichè e company sarà piazzare una pedina all’interno dell’ufficio di presidenza come spetta a tutti i gruppi presenti a Sala d’Ercole. Gli ortodossi nel frattempo hanno eletto capogruppo Stefano Pellegrino. “Si è riunito dopo regolare convocazione, presso la sede a Palazzo dei Normanni, il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, alla presenza di otto dei dieci aderenti, il presidente della Regione onorevole Renato Schifani e i parlamentari Edy Tamajo, Marco Falcone, Riccardo Gallo Afflitto, Luisa Lantieri, Margherita La Rocca Ruvolo, Gaspare Vitrano, Stefano Pellegrino, assenti Tommaso Calderone e Nicola D’Agostino. Il gruppo azzurro, dopo un dibattito, ha eletto all’unanimità nel ruolo di capogruppo l’on. Stefano Pellegrino”, scrivono in una nota.