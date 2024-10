Le risposte: "Welcome to Sicily"

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) – I Muse sono in Sicilia. Il famoso gruppo rock britannico ha pubblicato una foto sul suo canale social che immortala Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme e Dominic Howard a Scopello, località di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, nota per la bellezza del suo mare e per gli scenari incantevoli dati dai faraglioni.

I Muse a Scopello, fan in delirio

La band ha salutato i propri follower con la parola italiana più famosa al mondo: un semplice “ciao”. Tanto è bastato, però, a scatenare i tanti appassionati del gruppo in Sicilia con oltre 5.600 ‘reaction’ alla foto in poche ore. “Welcome to Sicily”, è il commento più frequente sotto alla foto.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI TRAPANI E PROVINCIA