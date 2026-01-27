Conti: "Situazione monitorata costantemente"

NISCEMI (CALTANISSETTA) – “Stiamo tenendo tutto sotto osservazione. Il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, sarà qui per fare il punto della situazione. Questo ci dà un po’ di coraggio in questa fase delicatissima, drammatica, della nostra vita di comunità. Una tragedia che ci ha investiti e ci ha segnati e che ci segnerà nei prossimi mesi, e credo anche nei prossimi anni”. Lo ha detto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, in una diretta Facebook per fare il punto sulla frana che ha investito il paese del Nisseno.

L’appello del sindaco di Niscemi

Conti ha sottolineato: “Siamo qui a gestire l’emergenza”. Il sindaco di Niscemi ha quindi lanciato “un appello a tutti a mantenere la calma, perché tutto – ha aggiunto – è monitorato grazie al sistema di sicurezza che è stato messo in campo”.

Ampliata la zona rossa della frana di Niscemi

“E’ un evento tragico – ancora Conti – che ci sta mettendo a dura prova. La zona rossa è stata ampliata e portata a 150 metri dalla linea di frana, dalla parete a strapiombo che tutti hanno visto. Si tratta di uno step temporaneo, dobbiamo capire come procederà la frana e tutto è strettamente monitorato”.

Il sopralluogo di Ciciliano e Schifani

Ciciliano arriverà a Niscemi oggi, martedì 7 gennaio, insieme con il governatore Renato Schifani, per fare il punto della situazione. Con loro anche il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI CALTANISSETTA E PROVINCIA