Franco Miceli: “Per candidarsi Lagalla si è consegnato a estrema destra”

PALERMO – “La telenovela della ricerca del candidato sindaco della destra palermitana sembra arrivata, alla buon’ora, all’ultima puntata”. Lo afferma il candidato sindaco del centrosinistra Franco Miceli. ” È un bene – osserva Miceli – perché finalmente ci si potrà confrontare sui veri problemi di Palermo che certo non riguardano la spartizione delle poltrone che ha tanto appassionato la destra per settimane”.

“Appare evidente – prosegue Miceli – che la partita è stata vinta da Fratelli d’Italia e Roberto Lagalla, pur di essere candidato, si è consegnato a Giorgia Meloni. Questa non è certo una buona notizia, non solo per i progressisti, ma anche per gli elettori moderati che non possono riconoscersi in una proposta politica così marcatamente caratterizzata”.

“Non riesco neppure a dimenticare – afferma infine il candidato sindaco del centrosinistra – che tra i registi di questa operazione politica a sostegno dell’ex assessore di Musumeci spiccano personaggi imbarazzanti che rappresentano un triste passato che nessuno può certo rimpiangere”.