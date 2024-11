Arrestati due fratelli

ROMA – Una serie di rapine a diversi bar di San Cesareo in provincia di Roma. Due fratelli agivano in modo tale da sfondare la serranda dei locali servendosi di un’auto e portare via il registratore di cassa e i gratta e vinci.

I Carabinieri della compagnia di Palestrina hanno arrestato due uomini, di 39 e 37 anni, con l’accusa di aver fatto irruzione in 3 bar utilizzando un’auto rubata. Oltre a provocare gravi danni ai negozi, sono riusciti a portare via l‘incasso della giornata e numerosi blocchi di gratta e vinci. I fratelli sono stati riconosciuti e arrestati grazie alle telecamere di videosorveglianza dei bar.

La Procura di Tivoli ha avviato le indagini. I fratelli sono stati arrestati per furto aggravato con la custodia cautelare in carcere.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE