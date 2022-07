Fratelli trovati morti in casa, disposta l’autopsia

Esclusa la pista dell'omicidio perché non vi sono segni di effrazione nell'abitazione

MONREALE (PA) – È giallo sulla morte di Paola e Giuseppe Tofaro, fratelli di 89 e 83 anni, trovati morti nella loro abitazione a Monreale ieri sera

Gli inquirenti stanno vagliando la pista del doppio suicidio perché la morte contemporanea dei due anziani sembra una ipotesi poco probabile.

Da escludere l’omicidio perché la porta dell’abitazione dei due fratelli era chiusa dall’interno e non c’erano segni di effrazione.

I corpi sono stati scoperti dopo una segnalazione dei vicini che avvertivano un odore molto forte venire dall’appartamento in via Venero, in pieno centro. I cadaveri erano in avanzato stato di decomposizione, anche dovuto al caldo, tanto che non è stato possibile effettuare l’ispezione cadaverica.

La Procura di Palermo ha disposto l’autopsia: saranno gli esami tossicologici ad aiutare gli investigatori a chiarire la causa del decesso.