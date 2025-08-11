Fulmine colpisce un’auto in corsa: la fiammata e le condizioni del conducente

Le immagini che arrivano dai social sono impressionananti

A Beihai, in Cina, un fulmine ha colpito in pieno un’auto in corsa, provocando una fiammata improvvisa. L’episodio, avvenuto in condizioni di forte maltempo, non ha avuto conseguenze per il conducente, rimasto illeso.

Un video diffuso sulla piattaforma X documenta l’istante esatto dell’impatto: un lampo accecante, seguito da un bagliore fugace, investe il veicolo. L’auto rallenta e si arresta in sicurezza pochi istanti dopo l’incidente, mantenendo la piena operatività.

Fulmine colpisce auto, cosa fare in caso di temporale

In caso di temporale con lampi e fulmini mentre si è alla guida, la soluzione più sicura è restare all’interno del veicolo con i finestrini chiusi e le mani lontane da parti metalliche.

L’auto, grazie alla struttura metallica che funge da “gabbia di Faraday”, offre una protezione naturale disperdendo la scarica elettrica all’esterno.

È consigliabile ridurre la velocità, accostare in un’area sicura e attendere che il fenomeno si attenui, evitando di sostare sotto alberi o tralicci che potrebbero attirare i fulmini.

