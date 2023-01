Galvagno: “FdI ha le carte in regola per indicare il sindaco”

Il presidente dell'Ars lancia un messaggio agli alleati.

CATANIA – Nel centrodestra la lotta a livello carsico per la primazia sul candidato sindaco di Catania è iniziata da un pezzo. Fratelli d’Italia, Lega e Movimento per l’Autonomia non sembrano al momento disposti al passo indietro. Sono soprattutto i meloniani a rivendicare lo scanno che fu di Salvo Pogliese prima della sospensione e delle successive dimissioni. Le argomentazioni da portare al tavolo delle trattative non sono poche. Anche il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, uomo forte dei meloniani sotto il Vulcano, tiene la posizione del partito.

“Ritengo che, se si facesse un ragionamento nazionale, Fratelli d’Italia potrebbe rivendicare la posizione perché è il primo partito a livello nazionale ma non ha un sindaco nelle prime dieci città italiane”, dice ai microfoni di Live Sicilia. “Se noi dovessimo fare un ragionamento su base regionale, FdI lo potrebbe rivendicare sulla base del passo indietro fatto da Musumeci per salvaguardare l’unità del centrodestra. Lo stesso vale per quello che è accaduto in occasione delle amministrative di Palermo per quanto riguarda Carolina Varchi e potrebbe essere un criterio valido”, argomenta Galvagno. E allarga ulteriormente il ragionamento.

“Se si volesse, invece, fare un ragionamento su base provinciale nel quadro del centrodestra, il discorso andrebbe intavolato sulla base dei comuni che andranno al voto, ma ritengo che Fratelli d’Italia abbia le carte in regola per avanzare la richiesta”, spiega il presidente dell’Ars. E lancia un monito agli alleati per scongiurare una nuova estenuante odissea come a tempi delle amministrative palermitane della scorsa primavera.

“Mi auguro che non avvenga come è accaduta in passato, cioè che non ci debba essere necessariamente la presentazione di qualcuno da parte di tutti i gruppi solo per ottenere qualcosa in fase di trattativa perché stiamo parlando di una città importante che oggi più che mai ha bisogno di avere una politica forte in grado di dare risposte concrete nel più breve tempo possibile”, dice Galvagno lanciando la palla nella metà campo degli alleati.