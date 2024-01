Galvagno: “Un processo culturale che può divenire programmazione” VIDEO

Le opere di Sofonisba Aguissola, il supporto della Federico II

PATERNÒ (CATANIA) – Una pagina di cultura destinata a diventare Storia. È quella legata alle opere di Sofonisba Anguissola: la Madonna dell’Itria e la Madonna della Raccomandata, esposti da inizio mese di gennaio nella cappella realizzata all’interno dell’ex Monastero di Paternò.

Un vero e proprio evento che ha anche contributo un interessante dibattito tra i critici dell’arte, con in testa colui il quale ha rivelato l’essenza delle due opere: Alfio Nicotra.

Assieme al lavoro inesauribile degli “Amici di Sofonisba”, il supporto convinto della Fondazione “Federico II” con in testa il presidente Gaetano Galvagno.

Venerdì scorso, 26 gennaio, al termine del convegno ad hoc la consegna di sei borse di studio, per gli studenti dei corsi di pittura e fashion design, dell’Accademia di Belle Arti di Catania, classificatisi ai primi tre posti, nel bando promosso dal Comune di Paternò insieme all’Associazione “Amici di Sofonisba”. Le opere realizzate, resteranno in esposizione nella Chiesa dell’ex Monastero, per una mostra, visitabile tutti i giorni, fino al prossimo 10 febbraio, con il seguente orario: dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 18; la domenica, solo nel pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 18.