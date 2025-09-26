Gambero Rosso, otto pizzerie siciliane tra le migliori d’Italia

Un siciliano incoronato Miglior Pizzaiolo Emergente

Nei giorni scorsi, al Palacongressi Mostra d’Oltremare di Napoli, è stata presentata la 13esima edizione della guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso curata da Pina Sozio. I locali recensiti sono stati 816, un numero in crescita rispetto all’anno precedente.

Crescono anche le insegne che hanno ottenuto i Tre Spicchi, il riconoscimento più alto per le pizzerie al piatto, che arrivano a quota 100, così come quello delle Tre Rotelle, dedicate alle pizzerie al taglio e da asporto, che salgono a 18. Infine, sono stati conferiti 9 premi speciali.

Gambero Rosso, la classifica delle migliori pizzerie

Al vertice della classifica dei Tre Spicchi 2026, con 97 punti, si trovano “Pepe in Grani “di Franco Pepe a Caiazzo e “I Tigli” di Simone Padoan a San Bonifacio. Subito dietro, con 96 punti, figurano “I Masanielli” di Sasà Martucci a Caserta e “Confine” a Milano. A primeggiare tra le Tre Rotelle è “Pizzarium” di Gabriele Bonci, a Roma, che conquista 96 punti.

Il Miglior Pizzaiolo Emergente è siciliano

Davide Giallongo, della pizzeria “Mazzini 60” di Pozzallo (Ragusa), è stato incoronato Miglior Pizzaiolo Emergente d’Italia dalla guida 2026 del Gambero Rosso. Un premio speciale che consolida il suo percorso in ascesa, dopo il riconoscimento come Miglior Pizzaiolo Under 30 della Sicilia.

Le pizzerie siciliane premiate con i Tre Spicchi

Otto le pizzerie siciliane premiate con i Tre Spicchi. La conferma dell’ambito riconoscimento è arrivata per Archestrato di Gela (Palermo), L’Orso (Messina), Verace Elettrica (Milazzo), Piano B (Siracusa), Ammodo (Palermo) entrato di recente nella classifica di 50 Top Pizza Italia e Saccharum (Altavilla Milicia). Quest’ultima si è aggiudicata anche il premio speciale “Migliori Menù Degustazione”. Le novità sono invece rappresentate da Era Ora Ortigia (Siracusa) e Sitàri (Agrigento).