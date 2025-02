Gas, il prezzo continua a salire: si guarda agli stoccaggi Ue

Le quotazioni ad Amsterdam e le conseguenze

Il prezzo del gas è in netto aumento con le discussioni in Europa sugli stoccaggi.

Gli operatori guardano ai livelli delle riserve e all’andamento delle condizioni climatiche.

Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento del 7,4% a 44,40 euro al megawattora.

Gas, stoccaggi pieni, ma…

Tra i motivi dell’aumento, troviamo l’incremento del prezzo del gas, che si è alzato a 48 euro al megawattora per effetto dell’instabilità geopolitica dei Paesi fornitori. Questo nonostante gli stoccaggi siano pieni e i gasdotti di importazione siano stati utilizzati soltanto al 42 per cento della loro capacità nominale negli ultimi dodici mesi (76 per cento per i rigassificatori).

Bolletta del gas: come aumenta

Per un’abitazione di 70 metri quadri in classe energetica G, nel comune di Milano, nel periodo novembre 2024 – marzo 2025 si spenderanno circa 1.403 euro, il 20 per cento in più rispetto all’anno della crisi 2022-2023 (1171 euro) e il 68 per cento in più rispetto al periodo precrisi 2019-2020 (832 euro).

Ecco, il think tank italiano per il clima, aveva avvisato dei rischi per i primi mesi del 2025.