Il micio è stato adottato da Mariella Centonze

PALERMO – Due turisti tedeschi che volevano trascorrere alcuni giorni di vacanza nel trapanese sono partiti da Palermo con un’automobile Skoda noleggiata. Durante il percorso hanno sentito un miagolio provenire dal vano motore.

Gatto nel vano motore di un’auto

Si sono fermati e hanno capito che nella parte anteriore dell’auto c’era un gatto ma nonostante i tentativi non sono riusciti a prenderlo. Sono quindi ripartiti e sono arrivati nell’agriturismo “Case di Latomie” che avevano prenotato a Castelvetrano. Lì dopo vari tentativi gli impiegati della struttura sono riusciti a far venire fuori il gattino.

Il piccolo felino quindi avrebbe percorso oltre 120 km nel vano motore della vettura che oltre alle strade di Palermo ha percorso il lungo tratto autostradale.

Il micio è stato quindi adottato da Mariella Centonze, che gestisce la struttura, che l’ha chiamato Adolf per la macchia nera sopra la bocca che sembra un “baffo”. (foto di repertorio)