“Patrocinio infedele”: sequestrati i soldi di un avvocato

CALTANISSETTA – Sequestro conservativo dei beni per l’avvocato Luigi Fontanella di Gela. Lo ha disposto la Corte di appello di Caltanissetta.

Giuseppe e Luigi Fontanella, padre e figlio, erano stati condannati dal Tribunale di Gela per tentata truffa e infedele patrocinio in danno di due clienti. Averebbero trattenuto quasi la metà del risarcimento liquidato in un processo civile per la morte di un parente delle clienti. Incassarono 669.000,00 euro per il solo giudizio di primo grado.

Il Tribunale li aveva condannati anche al risarcimento del danno in favore delle parti civili, liquidando una provvisionale di 90.000 euro. La Corte di Appello, nel luglio dell’anno scorso, dichiarò la prescrizione dei reati ma confermò le statuizioni civili, condividendo le ragioni che avevano portato alla condanna.

I tentativi delle parti civili di ottenere le somme già liquidate sono andate a vuoto. La Corte di Appello, presieduta da Maria Carmela Giannazzo, su richiesta delle parti civili assistite dagli avvocati David Grasso Castagnetta, Enrico Sanseverino e Claudio Trovato, ha adesso disposto il sequestro conservativo della casa dell’avvocato Luigi Fontanella e dei conti correnti dei suoi familiari.

Pende il ricorso in Cassazione. Se i supremi giudici dovessero confermare le statuizioni civili, grazie al sequestro conservativo, le due donne potranno incassare i soldi.