Gelarda cacciato dalla Lega: “Chiedo l’intervento di Salvini” FOTO

PALERMO – “Buttato fuori solo per avere osato criticare la dirigenza Siciliana della Lega e avere chiesto di tornare a guardare i bisogni della gente”. A scriverlo sul proprio profilo Facebook è l’ex consigliere Igor Gelarda, che da oggi non farà più parte della Lega dopo le critiche da parte sua nei giorni scorsi.

“Dopo oltre quattro anni in questo partito – continua il post di Gelarda -, quattro anni di grande attività su strada e di vera opposizione al sindaco Orlando, ma anche di forti critiche che mi hanno fatto i cittadini per essermi associato al partito di Matteo Salvini, oggi vengo buttato fuori malamente. Sono stato prima oggetto di un pesantissimo attacco politico da parte dei maggiorenti Siciliani di Lega/Prima l’Italia (Minardo, Scoma, Fallica, Figuccia e Caronia) e adesso buttato fuori da tutte le chat ufficiali di partito, solo per avere osato criticare il segretario regionale del partito Nino Minardo“.

“La mia colpa è di avere chiesto un’azzeramento dei vertici e una riorganizzazione del partito dopo la pessima figura delle comunali di Palermo e di Messina (dove abbiamo superato il 5% per una manciata di voti). E soprattutto ho chiesto che il partito tornasse a parlare dei bisogni dei cittadini che non riescono piu ad arrivare a fine mese. Buttarmi fuori è stata la reazione. L’onorevole Minardo mi ha personalmente cacciato via dalla chat della Lega Sicilia. Io non sono uno ‘Yes man’, non ho paura di dire quello che penso. Ho sempre difeso la mia città e la mia Isola e continuerò a farlo, senza scendere a compromessi. Non voglio incarichi voglio liberare questa terra. Ho solo paura dei politici che si allontanano dal bisogno dei cittadini. Come purtroppo ha fatto il partito di Matteo Salvini in Sicilia”.

“Faccio l’ultimo appello a Salvini di azzerare tutto in Sicilia e di ripartire dalla gente – conclude il lungo post dell’ex consigliere -. La mia storia politica non è compatibile con un partito che ama più i palazzi che non i cittadini”.