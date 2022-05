Gelarda: “Il Giardino Inglese invaso dai topi” VIDEO

“È terribile lo spettacolo che si è presentato questa mattina"

PALERMO – “È terribile lo spettacolo che si è presentato questa mattina alle persone che sono andate al Giardino Inglese”. A dichiararlo sono il capogruppo della Lega-Prima l’Italia Igor Gelarda e Marcella La Manna, candidata al consiglio comunale.

“Alcuni dei laghetti stracolmi di topi, a decine a centinaia, che stavano tranquillamente facendo il bagnetto, come ha ripreso una signora postando il video su Facebook – continuano i due in una nota -. Un luogo frequentato da migliaia di bambini e famiglie ridotto in queste condizioni. Non solo l’invasione dei ratti, ma anche l’abbandono del verde, le buche, la mancanza di potature e manutenzione. Un abbandono – concludono – che ha fatto diventare uno dei giardini più belli d’Italia una enorme tana per ratti a cielo aperto. Bisogna intervenire immediatamente con una derattizzazione energica”.