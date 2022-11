Corruzione, l’ex capo del Genio civile chiede il patteggiamento

Arrestato un anno fa nella cosiddetta “Operazione Genius”. Il funzionario ha chiamato in causa appalti e imprenditori.

1' DI LETTURA

CATANIA. Sono passati mesi da quando, presentandosi in Procura assieme ai suoi legali, ha vuotato il sacco, restituendo, di fatto, diverse decine di migliaia di euro provento della corruzione.

Adesso ha chiesto il patteggiamento l’ex capo del Genio civile di Catania Natale Zuccarello, per cui era stato chiesto il rinvio a giudizio per corruzione e turbativa d’asta.

Zuccarello era stato anche arrestato, a novembre dell’anno scorso, con queste accuse dalla Guardia di Finanza nella cosiddetta “Operazione Genius”.



E ora i suoi legali, gli avvocati Nino Grippaldi e Giovanni Grasso, hanno presentato istanza di patteggiamento, per cui vi è già il disco verde della Procura di Catania, messo nero su bianco nel parere favorevole del pm Fabio Regolo: tre anni e sei mesi di reclusione, che sostanzialmente comporterebbero nessun rischio detentivo per l’imputato: la pena residua potrebbe scontarla con misure alternative.

La decisione finale spetta comunque al giudice per l’udienza preliminare, il cui dispositivo arriverà il 27 gennaio. Sempre a gennaio il gup Anna Maria Cristaldi si pronuncerà sulla richiesta di rinvio a giudizio che pende invece per altri due funzionari, Saverio Verde e Ignazio Carbonaro. Zuccarello, sostanzialmente, ha confessato.

Il funzionario in pensione, va specificato, oltre ad ammettere le proprie responsabilità ha anche tirato in ballo altri imprenditori, accusandoli sostanzialmente di aver pagato delle mazzette per accaparrarsi dei lavori pubblici. Tra gli appalti che sarebbero finiti al centro dell’inchiesta, vi sarebbero i lavori al fiume Gornalunga, un intervento del Genio Civile dovuto alle alluvioni risalenti ad alcuni anni fa.