A chiamare i soccorsi una donna ricoverata in stato di choc

GENOVA – Un bambino di sei anni, affetto da autismo, è caduto dal secondo piano di una scuola di Genova nel quartiere Voltri ed è ricoverato in gravi condizioni.

A dare l’allarme una passante che ha visto la scena. Adesso la donna è ricoverata all’ospedale di Villa Scassi perché sotto choc.

Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, i vigili del fuoco e la polizia.

Il piccolo è ricoverato in codice rosso all’ospedale Gaslini e le sue condizioni sono molto gravi. Per consentire il trasporto è stato attivato l’elicottero.

L’ospedale pediatrico Gaslini, in una nota, fa sapere che “il piccolo è attualmente ricoverato presso il reparto di Rianimazione, in prognosi riservata” e che in serata darà conto dell’evoluzione della situazione clinica.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.