Giambona: “Ars paralizzata, serve una svolta subito”

Il deputato Pd: "Lavori fermi da oltre un mese"

PALERMO – “L’Assemblea regionale siciliana è paralizzata, e non da oggi. I lavori parlamentari sono fermi da oltre un mese, mentre il centrodestra al governo della Regione continua a dimostrare un’assoluta incapacità di guida politica e istituzionale. La scorsa settimana si è lavorato un solo giorno. Una vergogna istituzionale che macchia il nome della nostra Regione”. Così Mario Giambona, vicepresidente del gruppo del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana.

Il deputato dem interviene anche sullo scandalo che ha coinvolto il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. “L’inchiesta giudiziaria che lo riguarda è grave e dovrà seguire il suo corso, ma non può diventare un alibi per bloccare definitivamente la macchina parlamentare. Non possiamo tollerare che, a causa dell’imbarazzo del centrodestra, tutto venga congelato. La Sicilia ha bisogno di risposte, non di silenzi”.

A nome del Partito democratico, Giambona lancia l’allarme sul rischio di ingolfamento dei lavori legislativi. “Ci sono norme fondamentali che giacciono in commissione o attendono l’aula: dalla riforma sui consorzi di bonifica a quella sugli enti locali, fino alla variazione di bilancio. Si tratta di provvedimenti urgenti, senza i quali il sistema amministrativo regionale resta bloccato. Questa situazione rischia di far esplodere un Parlamento già asfittico di norme e soluzioni già da inizio legislatura con ritmi quasi da fine legislatura”.

Giambona rilancia infine le richieste avanzate dal Pd. “Abbiamo chiesto con forza la convocazione dell’Aula per discutere di sanità, povertà, enti locali e lavoro. Temi centrali, che toccano la vita quotidiana di migliaia di siciliani. La maggioranza di centrodestra si assuma le proprie responsabilità. Serve un’accelerazione vera, concreta, per sbloccare l’Ars e tornare a essere un’istituzione utile ai cittadini. Spero non pensino sia già iniziata la pausa estiva perché sarebbe una situazione fuori dalla realtà che i siciliani vivono quotidianamente”.