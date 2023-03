“Diretto, leale e generoso: vi racconto Miccichè”

L'ex leader di Forza Italia non è solo.

(Roberto Puglisi) “Gianfranco Miccichè è un uomo immensamente generoso ed è un buono. Sta passando un brutto periodo, ma ha qualità e ne sentiremo parlare ancora”.

Così dice una persona vicina all’ex leader siciliano di Forza Italia, caduto in disgrazia. Chi è? Una persona vicina, appunto. Il riserbo sul nome è il pegno di questa chiacchierata. Che pubblichiamo se non altro per fatto sportivo e per quel pizzico di naturale simpatia, a dispetto di meriti e demeriti, che sempre si prova per gli atleti, anche della politica, in bassa fortuna.

“I risultati di Forza Italia in Sicilia – dice la voce amica di Miccichè – sono in gran parte il frutto della sua generosità e della sua visione. Per lui il partito è sempre venuto in primo piano, perfino a scapito dei traguardi personali. Ci sono stati, da parte di Gianfranco, degli errori di valutazione. Ma la questione va vista oltre il rapporto con Schifani. Si deve cominciare da un’analisi di Forza Italia che ha avuto difficoltà a dotarsi di una vera classe dirigente. E, quando non c’è una classe dirigente, gli scontri e i protagonismi sono all’ordine del giorno”.

La chiacchierata continua. Proviamo a insinuare dei dubbi nel nostro interlocutore: non sarebbe stato meglio stemperare certe posizioni? “Sicuramente sì – è la risposta -. Ma Gianfranco è fatto così: è una persona diretta. Perfino alcune uscite sui giornali non sono la sintesi di chissà quali strategie, ma cose fatte d’impeto. Sbaglia per passione. Com’è adesso? Prova tanta amarezza, come gli accadeva al massimo dello splendore per gli stessi motivi. Soffre molto la slealtà e l’ingratitudine”.

La conversazione si conclude: “Cosa farà Miccichè? Resterà al suo posto. Vuole troppo bene a Berlusconi per cui prova immensa gratitudine. Per il momento, starà a guardare”. Ecco il pensiero della voce amica che, successivamente, via whatsapp chiede ancora ‘prudenza’. Non è mai comodo prendere pubblicamente le parti degli sconfitti.