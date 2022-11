Giardino Inglese, braccio di ferro per la pista di pattinaggio

Dopo un accorato video appello, gli allenatori e i piccoli atleti attendono di sapere se a dicembre saranno sfrattati

PALERMO – I piccoli atleti della storica pista di pattinaggio del Giardino Inglese, ogni fine anno vengono sfrattati da novembre, fino a quasi tutto febbraio dell’anno successivo, perché viene ceduta in esclusiva ad una società privata, per la realizzazione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Una impresa commerciale, che stabilisce un ingresso esclusivamente a fronte di un pagamento, privando così gli oltre duecento bambini che fanno parte delle due maggiori società palermitane di pattinaggio: l’ASD Sporting Centre Mediterraneo e la ASD Starlet Skate, di allenarsi per gli impegni internazionali.

Dopo un accorato appello, lanciato tramite un video sul nostro giornale, gli allenatori e i piccoli atleti, hanno richiesto e ottenuto una visita da parte dell’assessore comunale con delega allo sport e impianti sportivi, turismo e politiche giovanili, Sabrina Figuccia.

All’incontro erano presenti oltre agli allenatori, i genitori ed i piccoli atleti, che in religioso silenzio, hanno seguito le sorti della discussione. Malgrado le rassicurazioni, che l’assessore Figuccia ha garantito, la paura che tutto sia stato già deciso a favore della pista del ghiaccio, non è soltanto effimera, perché, sembrerebbe che il sindaco Roberto Lagalla, abbia già da tempo, incontrato i responsabili della struttura del ghiaccio, garantendo agli organizzatori dell’evento natalizio proprio quello spazio all’interno del pattinodromo.

“Lo sport non è solo movimento fisico – dichiara la Figuccia – ma è anche una crescita umana che dobbiamo saper trasmettere. A tutti i genitori ed i bambini del pattinaggio artistico su rotelle, posso assicurare tassativamente, che non interromperanno gli allenamenti per nessun motivo. Sarà mia premura indire subito un tavolo tecnico con i genitori e allenatori, per migliorare le condizioni del pattinodromo eliminando tutti i pericoli.”