Degrado al Giardino Inglese, l’appello dei pattinatori al sindaco – Video

Degrado e topi non smorzano l'entusiasmo dei piccoli protagonisti del pattinaggio a Palermo

PALERMO – Dopo i topi in pista, i bambini del pattinaggio artistico su rotelle che si allenano al Giardino Inglese, lanciano un Sos al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, per salvare la pista e permettere gli allenamenti in vista delle prossime gare internazionali, che si svolgeranno il prossimo febbraio al Palasport di Roma.

Questi piccoli atleti, che iniziano già a 3 anni, pattinano per passione portando il nome della Città di Palermo nelle posizioni più prestigiose dei podi provinciali, passando dalle regionali fino a quelle internazionali, senza mai temere il confronto agonistico con i loro colleghi provenienti anche da altri continenti.

In un video messaggio i piccoli pattinatori palermitani esprimono tutta la loro genuinità e la grande passione per uno sport che tristemente viene guardato come “minore”.

“Una pista che è la nostra gioia ma anche il nostro dolore – dichiara uno degli allenatori, Ugo D’Azzo -siamo tenaci ma questo non basta, l’Amministrazione comunale dovrebbe garantire il diritto allo sport in un ambiente sano e sicuro sia per i nostri bambini che di tutto il personale che orbita intorno. Abbiamo visto, questo weekend, una grande kermesse al Foro italico, che sapeva di amaro in una città, dove insistono delle strutture sportive abbandonate e con i topi negli impianti. Il nostro appello è la richiesta di quella attenzione che da quasi vent’anni non abbiamo mai ricevuto. Molti talenti palermitani – prosegue D’Azzò – hanno abbandonato la carriera agonistica, per mancanza di una pista regolamentare. L’appello al sindaco e all’assessore allo sport è di riportare a Palermo, i tornei e le gare internazionali, vero banco di prova per i nostri piccoli grandi campioni.”

L’assessore allo sport Sabrina Figuccia, contattata, ha riferito che incontrerà i genitori e gli sportivi il prossimo venerdì per una verifica sui luoghi.