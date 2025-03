Giardino Inglese verso la riapertura, aprile il mese giusto

Emanuele Marni, consigliere dell'VII Circoscrizione, chiede una "comunicazione trasparente"

PALERMO – Sarebbe già dovuto essere fruibile alla comunità ma, ad oggi, il Giardino inglese è ancora interessato da lavori finanziati dal Pnrr, per una cifra vicina ai 900mila euro, ma entro la fine del mese di marzo le opere dovrebbero essere portate a termine ed il mese prossimo il polmone verde potrebbe tornare ad essere fruibile.

I lavori

Il cantiere è stato aperto nel febbraio del 2023 e le opere si sarebbero dovute ultimare, come si legge dal cartello presente all’esterno, nel mese di marzo del 2024, ma una parziale riapertura si è vista nell’aprile dello scorso anno, con altre opere che erano ancora in corso.

Nel frattempo l’apertura era slittata al 31 dicembre 2024, come aveva assicurato l’assessore al verde pubblico Pietro Alongi, che aveva spiegato che il ritardo era dovuto ad alcune varianti come la rimozione di circa 80 centimetri di asfalto e cemento che non permetteva alla radici aeree degli alberi, che fanno da sostegno di crescere, oltre l’allargamento dei cercini attorno gli alberi tra i 10 e 20 metri.

Marino: “Troppi rinvii”

Ad oggi, però, il giardino non è ancora fruibile ed i cittadini chiedono quando potranno tornare a sfruttare questo polmone verde all’interno della città. A chiederselo è anche il consigliere dall’Ottava Circoscrizione Emanuele Marino (nel video): “Il giardino è chiuso nonostante si sia al terzo rinvio. Si era parlato di marzo 2024, poi del 31 dicembre 2024, siamo nel 2025 ed il parco non è stato riaperto, nemmeno come aveva promesso il sindaco nella prima decade di marzo. Il parco è chiuso dal lato via Duca della Verdura e da via Libertà, con molti cittadini che chiedono quando riaprirà. La comunicazione non è trasparente e servirebbe una comunicazione definitiva sulla reale riapertura del parco“.

Lagalla e Alongi: “Ultimi lavori in dirittura d’arrivo”

Di tutt’altro avviso il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Alongi che rassicurano sulle tempistiche. “Anche gli ultimi lavori sono in dirittura d’arrivo, in modo da poter riaprire il giardino inglese entro Pasqua e lo faremo con una cerimonia aperta alla città”, ha dichiarato il primo cittadino, mentre l’assessore rassicura perché “i lavori saranno ultimati entro la fine del mese di marzo e la città, ad aprile, potrà vedere il giardino aperto e fruibile”.